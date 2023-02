Stavko organizirata sindikata Verdi in Komba, saj pogajanja o zvišanju plač javnih uslužbencev v letalski panogi na zvezni in občinski ravni še niso prinesla rezultatov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Delavci s stavkami stopnjujejo pritisk na relevantne delodajalce, saj do danes v pogajanjih za javni sektor še niso dobili sprejemljive ponudbe,« je potrdila Andrea Becker iz Verdija.

Na četrtkovih pogajanjih je vladna stran zaposlenim ponudila petodstotno zvišanje plač in enkratno izplačilo v višini 2500 evrov. Sindikati zahtevajo 10,5-odstotno zvišanje oz. vsaj 500 evrov višje mesečne plače, kar je vladna stran že zavrnila.

Naslednji krog pogajanj je načrtovan za 27. marec.

Verdi je opozorilno stavko na sedmih letališčih, med njimi tudi na pomembnih vozliščih Frankfurt in München, organiziral že 17. februarja. Posledično je prišlo do odpovedi okoli 2500 letov. Na letališčih v Berlinu in Düsseldorfu sta stavki potekali že januarja.