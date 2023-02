Veter je na širšem območju Reke podiral drevesa in povzročil škodo na avtomobilih in strehah hiš. Gasilci so morali posredovati več kot desetkrat.

Na Trsatu je drevo padlo preko ceste in poškodovalo osebno vozilo, na območju kompleksa Benčić v mestu pa je zaradi neurja del ograje z gradbišča odneslo na parkiran avtomobil, poročanje lokalnih portalov povzema Hina.

Najmočnejši sunek vetra so zabeležili na mostu na Krk, in sicer kar 168 kilometrov na uro, so sporočili z vremenske postaje Reka. Prekinjene so številne trajektne in katamaranske linije, tako na območju Reke in Kvarnerja kot tudi južneje, v Dalmaciji.

Na cestah v Liki in Gorskem kotarju vladajo zimske razmere. Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za celotno državo izdal opozorila za burjo, jugo in sneg, poroča hrvaški portal Index.

Zaradi vetrovnih in snežnih razmer so pristojni organi od 14.30 naprej za vsa vozila zaprli vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti države, je sporočil hrvaški avtoklub (HAK). Na drugih cestah zaradi vzdrževalnih del prihaja do zastojev.

Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki trenutno ni proste cestne poti iz notranjosti države proti Reki ali Istri in obratno. Samo za osebna vozila je odprta avtocesta Reka-Zagreb med razcepom Kikovica in Delnice, odsek reške obvoznice med priključkoma Škurinje in Orehovica, Jadranska magistrala med Novim Vinodolskim in Senjem ter Paški most in most na Krk.

V kraju Gračac, približno na pol poti med Kninom in Gospićem, je hrvaška civilna zaščita odprla sprejemni center za potnike, ki so zaradi zaprtih cest in prometnih nesreč obstali v prometu, navaja Hina. Poleg tega bodo iz istega razloga na območju celo noč odprti gostinski obrati, poroča Index.