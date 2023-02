Spored na srednji skakalnici v Planici se je zaključil z mešano ekipno tekmo. Na tekmovanju je veter zopet pogosto menjal svojo smer, a tokrat je bilo nekaj sreče tudi na strani slovenske ekipe.

Tekmovanje je odlično otvorila Nika Križnar, ki je napovedala dober dan za Slovenijo. Odlično pa so nadaljevali tudi Timi Zajc, Ema Klinec in Anže Lanišek. Na zahtevni tekmi je po polovici tekme Slovenija zasedala tretje mesto, za Norvežani in Nemci. Razlike so bile zelo majhne.

Križnarjevi je v finalu uspel nov odličen skok in Slovenija je prevzela vodstvo. Po odličnem skoku Timija Zajca, ki je skočil 103 metre in naredil izvrsten doskok, je zadišalo celo po zlatu. Žal se je Emi Klinec skok v finalu ponesrečil doskok. Ob težkih pogojih je pristala pri 92,5 metrih in skoraj izgubila oblast nad smučmi. Na srečo se je obdržala na nogah, a za voljo zelo nizkih ocen je Slovenija znova padla na tretje mesto.

V zadnji skupini je Anže Lanišek brez večjih težav ubranil prvo slovensko kolajno na prvenstvu. Z 98 metri je odlično izzval tudi Halvorja Egnerja Graneruda in Andreasa Wellingerja, ki sta ostala na vrhu. Nato je za novo dramo poskrbel veter, ki je obrnil svojo smer. Norvežan in Nemec sta morala nekaj časa čakati na svoj skok, a sta nato izkušeno zadržala svoja mesta. Naslov je na koncu pripadel Nemčiji, ki je nastopila v postavi Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus in Wellinger. Glavna junakinja dneva je tako Katharina Althaus, ki je v dolini pod Poncami osvojila že tretje zlato.