Senad ima brata dvojčka Sejada. Oba sta bila kadeta 21. generacije Kadetske šole za miličnike v obdobju 1987 do 1991. Po demokratičnih volitvah leta 1990 je prav ta generacija bila prva, ki je občutila depolitizacijo takrat še milice. Po končanem tretjem letniku, po končani vojaški taktiki, kadeti so namreč v kadetnici tudi služili vojaški rok, je bila 21. generacija kadetov junija leta 1990 bila prva oborožena formacija v državi, ki je s podpisom prisegla novi Republiki Sloveniji. Za razumevanje: Kadetska šola za miličnike je delovala, glede na to, da so kadeti tudi služili vojaški rok, po sistemu letnik kot četa, razred kot vod, ki je bil razdeljen na tri oddelke. S slavnostno prisego in podpisom prisege je 21. generacija kadetov kot četa postala tudi sestavni del Zaščitne enote milice.

Po zavzetju republiškega štaba TO s strani JLA je bila prav ta generacija deležna dopolnilnih usposabljanj, saj se je pričakovalo, da bo prišlo do spopada z JLA. Dne 27. junija 1991 je iz vrhniške kasarne krenil na svoj agresorski pohod 1. bataljon I. oklepne brigade. Bataljon je prodiral v dveh kolonah. V zgodnjih jutranjih urah je leva kolona prodirala preko Toškega čela in prišla ven v Šiški ter prečkala Celovško cesto. 21. generacija je takoj prejela alarm in fantje so se oborožili. Upravičeno se je namreč domnevalo, da bi JLA lahko zavzela tudi Tacen. Vendar se to ni zgodilo. Ta 27. 6. 1991 bo vsem kadetom 21. generacije ostal v spominu, ker so na dan zaključka šolanja po ukaza vodstva policije odšli širom po Sloveniji branit svojo domovino pred JLA.

Dogodek je unikum v slovenski policijsko-vojaški zgodovini. Kadeti 21. generacije so v velikosti bataljona, stari komaj 18 let, oboroženi z osebnim orožjem, znanjem policijske, vojaške taktike, znanjem policijskih pooblastil, pisarniškega poslovanja, posebnih borbenih veščin, karateja, juda, da ne naštevam, izjemno pripomogli k varovanju svobode RS, pri obrambi samostojnosti RS in uveljavljanju njene suverenosti. Za prispevek k osamosvojitvi je predsednik RS Borut Pahor 25. oktobra 2022 vse pripadnike 21. generacije kadetov odlikoval s Častnim znakom svobode Republike Slovenije.

To pomeni, da imamo dobrega generalnega direktorja policije, ki je strokoven in zaprisežen policist, ki se po moji oceni ne bo prodal politiki.

Vid Drašček, Vrhnika