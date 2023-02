V Medvodah stavijo na lokalno samooskrbo

V občini Medvode so sedmim lokalnim ponudnikom omogočili možnost povečanja prodaje lokalno pridelane hrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Z dobavo zdrave lokalne hrane vrtcem in šolam želijo povečati stopnjo lokalne prehranske samooskrbe in občane spodbujajo k uživanju lokalnih živil.