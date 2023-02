Jordanska državna radiotelevizija Al Mamlaka je poročala, da je srečanje »prvo tovrstno po več letih med Palestinci in Izraelci z regionalnim in mednarodnim sodelovanjem«, na katerem naj bi obravnavali »razmere na palestinskih ozemljih«. Po navedbah virov, seznanjenih s srečanjem, naj bi se pogovorov udeležila vodja palestinske obveščevalne službe Majed Faradž in vodja izraelske agencije za notranjo varnost Šin Bet Ronen Bar. Prisotni naj bi bili tudi koordinator sveta za nacionalno varnost ZDA za Bližnji vzhod in severno Afriko Brett McGurk ter jordanski in egiptovski varnostni uradniki.

Želja po končanju prelivanja krvi

Uradnik jordanske vlade je v soboto za AFP povedal, da je cilj srečanja »krepitev zaupanja« med Izraelom in Palestinci, pa tudi dogovor o »varnostnih in gospodarskih ukrepih za lajšanje težav palestinskega ljudstva«.

»Odločitev za udeležbo na srečanju v Akabi kljub bolečinam in pokolom, ki jih preživlja palestinsko ljudstvo, izhaja iz želje po končanju prelivanja krvi,« je na Twitterju sporočilo na Zahodnem bregu vladajoče palestinsko gibanje Fatah predsednika Mahmuda Abasa.

Udeležba palestinskih predstavnikov na srečanju je sprožila kritičen odziv nekaterih drugih palestinskih skupin, med njimi islamističnega gibanja Hamas. To je srečanje označilo za »očiten poskus prikrivanja stalnih zločinov (izraelske) okupacije«.

Pogosti izbruhi nasilja

V zadnjem času so odnosi med Izraelci in Palestinci izjemno napeti, izbruhi nasilja pa so pogosti. Od začetka leta so izraelske sile ubile že več kot 50 Palestincev, medtem ko je letos v napadih Palestincev doslej umrlo devet izraelskih civilistov, ena Ukrajinka in en policist.

Palestince in mednarodno skupnost je nedavno razburila tudi odločitev izraelske vlade, najbolj desne v zgodovini države, da retroaktivno legalizira po mednarodnem pravu nezakonite izraelske naselbine na okupiranem Zahodnem bregu in gradnjo novih.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po napadu v Nablusu poudaril, da je treba nujno preprečiti, da bi se nasilje stopnjevalo, in ocenil, da so razmere na zasedenih palestinskih območjih najbolj vnetljive v zadnjih letih.

Medtem sta bila v domnevnem palestinskem napadu na okupiranem Zahodnem bregu danes ubita dva Izraelca, so sporočili izraelski zdravstveni organi. Po podatkih izraelske vojske je napadalec v bližini križišča južno od Nablusa začel streljati na izraelsko vozilo. Izraelske sile storilca oziroma več njih še iščejo.