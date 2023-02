Tekma je po enodnevni preložitvi potekala v zelo zahtevnih vremenskih razmerah. Zaradi megle v zgornjem delu se je preizkušnja začela z več kot polurno zamudo. Ko se je megla razkadila, je začelo snežiti, a se je tekmovalna žirija vseeno odločila za začetek tekmovanja. Smuk je bil po prvotnem načrtu na sporedu v soboto, v nedeljo pa naj bi izpeljali superveleslalom, ki je zaradi prestavitve smuka odpadel. Podlaga se je ponoči utrdila, vremenske razmere pa so bile še naprej zelo zahtevne.

Goggia, ki se ji je naskok na naslov svetovne prvakinje v kraljevski disciplini na svetovnem prvenstvu v Meribelu po diskvalifikaciji povsem ponesrečil, se je v Crans Montani znova zavihtela na vrh. Tridesetletnica iz Bergama je z 22. karierno zmago v svetovnem pokalu naredila odločilni korak k četrtemu smukaškemu kristalnemu globusu.

Štuhčeva ni tvegala z brezglavim napadom

Prva izzivalka, Ilka Štuhec (401 točk), ki je bila šesta na SP v Meribelu, na drugem mestu za Goggio zaostaja 179 točk.

Do konca sezone sta le še dva smuka in na razpolago največ 200 točk, ki jih bodo delili v Kvitfjellu na Norveškem naslednjo soboto in na finalu sezone v Soldeuu v Andori. Na tekmi na prizorišču kjer si je leta 2019 poškodovala koleno, Mariborčanka ni tvegala z brezglavim napadom. Še vedno pa je bila med hitrejšimi.

Štuhec je boj za četrte stopničke v tej zimi izgubila za 32 stotink sekunde. Mariborčanka je bila najhitrejša na petkovem edinem uradnem treningu smuka, sicer ob tem, da proge ni odpeljala povsem pravilno in je zgrešila vratca.

S startno številko osem je sodila tudi v skupino tekmovalk, ki so imele najslabše razmere. Goggii, ki se je na progo pognala za Slovenko s številko devet, je edini od najboljših smukačic uspel popolni napad.

Izenačena s Parisom

Goggia je zmagala na 17. smuku v svetovnem pokalu, s čimer se je med Italijani na prvem mestu lestvice izenačila z Dominikom Parisom. Oba imata tudi 28 smukaških stopničk vsak. Več uvrstitev na zmagovalni oder sta jih na smukih od Italijanov zbrala le Isolde Kostner (35) in Kristian Ghedina (29).

Je pa Goggia prehitela tako Brignone kot Parisa po številu zmag. Oba ostajata pri številki 21. Od Italijanov sta več zmag kot Goggia v času svojih karier vpisala le Alberto Tomba (50) in Gustavo Thöni (24).

V tej sezoni povsem prevladuje. Zmagala je na petih od sedmih smukov. Le Štuhec in rojakinja Elena Curtoni sta v tej zimi še zmagali na smukih, na katerih Goggia ni posegla po vrhu. Na SP v Meribelu je bila sicer najboljša Švicarka Jasmine Flury, ki je bila tokrat zgolj 17.

S številko 21 na drugo mesto

Izboljšanje vremena in boljšo vidljivost v nadaljevanju današnje tekme je najbolj izkoristila Brignone, ki je s številko 21 skočila na drugo mesto.

Štuhec je za zgolj stotinko pred tem prehitela domačinka Michelle Gisin, ki se je pred Slovenko zavihtela s startno številko 19. Obe pa je nato s številko 26 prehitela Gauche, ki je osvojila prve stopničke v svetovnem pokalu.