»Ukrajini pošiljajo orožje v vrednosti več deset milijard dolarjev. To je res sodelovanje,« je v pogovoru za televizijski kanal Rusija-1 ob robu koncerta ob dnevu branilcev domovine dejal Vladimir Putin. Dodal je, da članice Nata s tem, pa čeprav posredno, sodelujejo pri »zločinih, ki jih izvaja kijevski režim«, vključno z obstreljevanjem stanovanjskih območij.

Po besedah ruskega predsednika, ki jih je v času trajanja vojne že večkrat ponovil, imajo zahodne države en sam cilj, »razbiti nekdanjo Sovjetsko zvezo in njen glavni del - Rusijo«. »Šele potem nas bodo morda sprejele v tako imenovano družino civiliziranih narodov, vendar le ločeno, vsak del posebej,« je pripomnil.

Novi svet v interesu ZDA

V pogovoru je Putin tudi ponovil svoje besede glede multipolarnega sveta in dejal, da ne dvomi, da se bo novi svet tako oblikoval. »Čemu nasprotujemo? Temu, da se ta novi svet, ki se oblikuje, gradi v interesu le ene same države, ZDA,« je poudaril in dodal, da je za zmago Rusije najpomembnejša enotnost ljudstva.

Ameriška vlada je ta teden med obiskom predsednika Joeja Bidna v Evropi, tik pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino, naštela, kaj vse so ZDA skupaj z zaveznicami namenile Ukrajini. Po ocenah Bele hiše so se države kontaktne skupine za obrambo Ukrajine v zadnjem letu zavezale dobavi vojaške pomoči v vrednosti 50 milijard ameriških dolarjev.

Intenzivni spopadi se nadaljujejo

Iz ukrajinske regije Doneck tudi danes prihajajo nasprotujoča si poročila o intenzivnih spopadih v okolici Bahmuta. Ob današnjem prazniku upora, s katerim se v Ukrajini spominjajo na enostransko rusko priključitev Krima leta 2014, pa je predsednik Volodimir Zelenski ponovil zavezo vrnitve vseh ukrajinskih ozemelj pod nadzor Kijeva.

Medtem ko ruski viri trdijo, da je doneška vas Jagidne pod nadzorom ruskih sil, pa je ukrajinski generalštab te navedbe zavrnil, rekoč, da so odbili vse napade. Zavzetje tega kraja bi ruske sile približala vasi Hromove, prek katere poteka ključna oskrbovalna pot za ukrajinske sile v Bahmutu. Bojevanje po navedbah obeh strani še naprej poteka tudi za vas Ivanivske zahodno od Bahmuta.

Ukrajinska zastava v vsak kot države

V luči intenzivnih spopadov v okolici Bahmuta je podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk vse tamkajšnje prebivalce minuli teden pozvala, naj mesto nemudoma zapustijo. V Bahmutu, ki je že več mesecev središče hudih spopadov, naj bi trenutno živelo še približno 6000 ljudi. V zadnjem dnevu je ukrajinska policija pomagala pri evakuaciji 82 oseb, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Po navedbah Kijeva so ruske sile v zadnjih 24 urah sicer obstreljevale osem ukrajinskih regij, nazadnje danes zjutraj mejno regijo Sumi, pri čemer pa ni bilo poročil o žrtvah ali materialni škodi.

Ob državnem prazniku upora ruski okupaciji Krima in Sevastopola, kot se uradno imenuje praznik, ki ga v Ukrajini 26. februarja obeležujejo zadnja tri leta, je Zelenski poudaril, da bodo ukrajinsko zastavo vrnili v vsak kot države, vključno s polotokom Krim.