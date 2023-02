Potres: v Turčiji aretacije zaradi slabe gradnje, v Damask prispela humanitarna pomoč

Po uničujočih potresih, ki so v začetku meseca prizadeli jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, so v Turčiji zaradi domnevne malomarnosti pri gradnji pridržali najmanj 184 ljudi, je v soboto sporočil pravosodni minister Bekir Bozdag. Večinoma naj bi šlo za gradbene izvajalce, med njimi je tudi en župan. V sirski prestolnici sta danes pristali letali z nujno pomočjo iz humanitarnih zalog EU. Letali sta prek humanitarnega zračnega mostu v Damask med drugim dostavili zimske šotore, opremo za zavetišča in grelce za ljudi, ki trpijo za posledicami potresov. Po zadnjih podatkih je skupno število žrtev preseglo 50.000.