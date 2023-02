Po svetovnem prvenstvu v Franciji se svetovni pokal alpskih smučarjev nadaljuje v Kaliforniji. Kranjec, ki je prvenstvo v Courchevelu končal z dvema šestima mestoma v paralelnem in specialnem veleslalomu, je bil na zelo dobri poti do nove vrhunske uvrstitve tudi po prvi vožnji veleslalomu v ZDA. Z zaostankom 64 stotink za svetovnim prvakom iz Švice Marcom Odermattom je imel odlično izhodišče za napad.

Divji rodeo

Na drugi progi pa je že od starta izgubljal stotinke v primerjavi z najboljšimi. Njegov zaostanek za končnim zmagovalcem je znašal 2,58 sekunde. V finalu je imel težave tudi olimpijski in svetovni prvak ter najboljši smučar zime Odermatt, ki je kljub vožnji, ki je spominjala na divji rodeo, prišel do drugega mesta. Ob težavah prvega favorita je z razliko zgolj treh stotink sekunde zmagal Avstrijec Marco Schwarz, peti po prvi vožnji, je bil v finalu najhitrejši za karierno prvo veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu. Na tretje mesto se je uvrstil Norvežan Rasmus Windingstad, ki je na koncu zaostal 36 stotink.

»Druga vožnja je bila res slaba. Imel sem preveč napak za zmago, zato sem bil presenečen, da je bilo dovolj za stopničke. Imel sem slabe misli. Postavitev proge v drugi vožnji je bila zame malo neumna. Na vrhu je šlo tako počasi. Po ravnem delu si moral trikrat potisniti, in to zame ni bilo podobno smučanju. Ampak najboljši fant je danes zmagal. To je tekma,« je dejal Odermatt.

Neustrezna oprema

V slovenskem taboru niso bili zadovoljni z razpletom. Glavni trener slovenske moške tehnične ekipe Klemen Bergant je bil v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije precej kritičen, krivil pa je tudi neustrezno opremo. »Žan je slabo tekmoval, predvsem v drugem teku. Imel je tisoč in eno težavo, tudi s preveliko čelado, kar se ne bi smelo zgoditi.«

»Drugega teka se je že iz starta lotil narobe in nato v drugem sektorju naredil tudi eno veliko napako. Bil je slab dan. Upam, da bo na slalomu bolje smučal. Vemo sicer, da so v slalomu pričakovanja manjša, a je to za Žana pomemben dan, saj gre za zadnjo tekmo zanj pred domačo Kranjsko Goro,« je dejal.

Kranjec bo nastopil v svojem komaj drugem slalomu te sezone. Na startu prve vožnje ob 19. uri bo nosil številko 31. Na SP v Courchevelu je odstopil v prvi vožnji.

Teoretične možnosti za globus

Po ponesrečenem sedmem veleslalomu sezone ima Kranjec zgolj še teoretično možnost za osvojitev veleslalomskega malega kristalnega globusa.

Odermatt ima na vrhu seštevka 540 točk, 195 več od slovenskega asa (345), ki bo priključek do najboljše pred finalom sezone v Andori lovil na dveh veleslalomih na domači strmini v Kranjski Gori. Na vitranški strmini doslej še ni bil na stopničkah, medtem ko je bil Odermatt od leta 2019 na veleslalomih za Pokal Vitranc štirikrat na stopničkah, zmagal pa je leta 2021.

Vitranc še bolj ustreza trikratnemu zmagovalcu veleslalomov v Kranjski Gori Norvežanu Henriku Kristoffersenu, ki ima na drugem mestu seštevka 95 točk več od Slovenca.

Ogroženo je tudi Kranjčevo tretje mesto. Schwarz se je najboljšemu slovenskemu veleslalomistu približal na zgolj 21 točk, Švicar Loic Meillard ima na petem mestu 25 točk manj od Kranjca.