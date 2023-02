Trčil v ogrado in se prevrnil na bok

Do nesreče na Hrvaškem je prišlo na avtocesti A1 v smeri Zagreba ob 23.43, ko je 58-letni albanski državljan, ki je upravljal vozilo, iz neznanih razlogov zavil na desno. Avtobus se je nato po trku v zaščitno ogrado prevrnil na levi bok.

Ena oseba je umrla, ostalim ranjencem pa nudijo bolnišnično oskrbo v Ogulinu oz. Karlovcu, so še sporočili s policije.

Zaradi nesreče je policija v celoti zaprla avtocesto med razcepoma Ogulin in Brinje.

Pomagalo 160 gasilcev

Nesreča se je sinoči pripetila tudi blizu avstrijskega Schladminga. Nemški avtobus je po navedbah policije zletel s ceste prek nasipa, se večkrat prevrnil in pristal na strehi poslovnega objekta. V vozilu je bilo v času nesreče 32 ljudi, med poškodovanimi je tudi šofer. Umrl je 31-letnik. Vzrok nesreče ostaja neznan.

Ponesrečencem so hitro pomagali gasilci iz avtobusa, ki je v času nesreče potoval tik za avtobusom iz Spodnje Bavarske. Po do sedaj znanih podatkih so bili na ponesrečenem avtobusu izključno moški, ki so se vračali s sankaške ekskurzije. V nočni reševalni akciji je skupno sodelovalo 160 gasilcev, delavcev Rdečega križa, zdravnikov, policistov in gorskih reševalcev ter reševalni helikopter.