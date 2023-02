Ptičja gripa se je znova znesla tudi nad kokošmi, tokrat na Gorenjskem

Veterinarji so drugič doslej ptičjo gripo potrdili tudi pri domači perutnini. Prvič se je to zgodilo decembra 2021 v okolici Slovenske Bistrice, konec minulega tedna pa v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem. Okoli tisoč kokoši, kolikor so jih tam redili, so morali pokončati.