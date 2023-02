Nadomestni sojuz se je ob 3.58 po greenwiškem srednjem času (GMT) avtonomno priključil na ISS, so sporočili iz ruske vesoljske agencije Roskozmos. Sojuz MS-23 je poletel v vesolje z izstrelišča Bajkonur v Kazahstanu v petek zjutraj.

Poškodbo na sojuzu so zaznali decembra, ko so kamere zabeležile uhajanje hladilne tekočine v obliki belih delcev v vesolje. Ob začetni oceni vzrokov uhajanja so omenili možnost, da so poškodbe povzročili majhni meteoriti naravnega izvora, umetni ostanki v orbiti ali okvara materiala.

Vrnitev zamaknjena za pol leta

Zaradi teh zapletov se bodo Dmitrij Petelin, Sergej Prokopjev in Frank Rubio na Zemljo vrnili šele septembra, šest mesecev pozneje, kot je bilo sprva predvideno. Poškodovani sojuz se bo predvidoma konec marca vrnil na Zemljo brez posadke.

ISS ostaja eno redkih področij sodelovanja med Moskvo in Washingtonom po začetku ruske ofenzive v Ukrajini in posledičnih zahodnih sankcij.