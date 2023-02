Madridski derbi brez zmagovalca

Nogometaši Real Madrida in Atletico Madrida so se v 23. krogu španskega prvenstva razšli brez zmagovalca (1:1). Aktualni evropski in španski prvaki so znižali zaostanek za vodilno Barcelono na sedem točk, soigralci Jana Oblaka pa so zadržali četrto mesto, ki kot zadnje vodi v ligo prvakov v naslednji sezoni.