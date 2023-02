Luka Dončić je v dobrodelne namene podaril dres, ki ga je nosil na NBA tekmi zvezd, pred tem pa ga je še podpisal. Denar, zbran na dražbi dražbene hiše Socrates, bodo namenili za pomoč pri trajnostnem izobraževanju otrok, prizadetih v potresih v Turčiji.

To aid in the sustainable education of children affected by Turkey's earthquakes, we are pleased to announce the auction of @luka7doncic's 2023 NBA All-Star jersey which he signed. Join us at https://t.co/DqqisCVT4K in making a meaningful contribution to this cause. pic.twitter.com/1Qop0mBCz9