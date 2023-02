Iran želi umoriti nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, takratnega ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea in takratnega poveljnika ameriškega združenega poveljstva, generala Kennetha McKenzieja, ker so ukazali ubiti Solejmanija, poveljnika enote iranske revolucionarne garde za operacije v tujini Al Kuds, je dejal Hadžizadeh.

Za ene junak, za druge terorist

ZDA so po Trumpovem ukazu poveljnika Solejmanija ubile 3. januarja 2020 v napadu z brezpilotnim letalom v iraški prestolnici Bagdad. Medtem ko je doma veljal za narodnega junaka, ga je Trump označil za »največjega terorista na svetu«. Po napadu so se odnosi med ZDA in Iranom še bolj zaostrili. Zaostreni so bili že od leta 2018, ko so ZDA odstopile od mednarodnega jedrskega sporazuma o iranskem jedrskem programu in ponovno uvedle sankcije proti Iranu.

Zahod vse bolj zaskrbljen

Glede nove iranske manevrirne rakete paveh dolgega dometa pa je Hadžizadeh Evropejce in Američane danes opozoril, naj »ne preizkušajo Irana«, saj da lahko sedaj zadenejo ameriške letalonosilke, ki so oddaljene tudi 2000 kilometrov. Zagrozil je, da lahko sedaj ameriška vojaška oporišča v regiji po potrebi kadar koli napadejo.

Dodal je, da bo Iran kmalu predstavil svoje hipersonične rakete, ki lahko dosežejo 12- ali 13-kratnik hitrosti zvoka.

Iran povzroča zaskrbljenost Zahoda, ki ga obtožuje, da Rusiji dobavlja brezpilotne letalnike in rakete ter ji pomaga pri invaziji na Ukrajino. Britanski obveščevalni strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je ruska vojska verjetno porabila zaloge iranskih dronov. Od 15. februarja namreč ni bilo poročil o njihovi uporabi v Ukrajini, je danes sporočilo britansko obrambno ministrstvo.

V okviru okrepljenega vojaškega sodelovanja Irana in Rusije so ZDA v petek opozorile, da imajo nove dokaze, da se je iranska vojaška podpora Rusiji za nadaljevanje vojne v Ukrajini»razširila«. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je povedal, da je »Iran novembra ruskim silam poslal strelivo in tanke«. V zameno pa bi Moskva Teheranu lahko zagotovila bojna letala, pa tudi »rakete, tehnologijo in sisteme protizračne obrambe«.