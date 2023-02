Policisti so v hiši na severu Hongkonga v petek popoldan naleteli na grozljiv prizor. Truplo 28-letne manekenke in vplivnice Abby Choi je bilo razkosano, nogi so našli v hladilniku, druge dele telesa razkropljene drugod. Manjkala je le glava. V hiški so odkrili še mesoreznico, električno žago, maske, rokavice in nekaj kosov oblačil, obenem pa tudi žrtvino osebno izkaznico in kreditno kartico. »Našli smo tudi dva lonca, ki naj bi vsebovala človeško tkivo,« je pojasnil policijski inšpektor Alan Chung.

Usoden naj bi bil denar

Dekle so kot pogrešano prijavili v sredo, nihče pa je ni videl že od torka. Zadnji naj bi jo videl njen šofer, bivši svak - brat nekdanjega moža. In prav on, šofer, je eden od treh aretiranih osumljencev. Druga dva sta njegova starša, nekdanja tast in tašča žrtve, s katerimi naj bi bila v nekakšnem finančnem sporu. Moževa družina naj bi bila nezadovoljna s tem, kako je žrtev ravnala s svojim denarjem, kar naj bi se po navedbah kriminalistov razvilo v motiv za umor. Bivši mož je zaenkrat še na prostosti, po pisanju medijev ne vedo, kje je. Preiskava, vključno z obdukcijo, ki bo potrdila vzrok smrti, se nadaljuje. Hiška, v kateri so našli žrtvino truplo, je bila skoraj brez pohištva, družina jo je najela nedolgo tega. Policija je prepričana, da prav zaradi umora.

Izredno priljubljena mladenka

Manekenka in vplivnica je zgolj pred dvema tednoma krasila naslovnico modne revije L' Officiel Monaco, prejšnji mesec pa je obiskala modno revijo Elie Saab v Parizu. Njena mednarodna kariera je bila v vzponu. Na instagramu je imela več kot 80 tisoč sledilcev, v visoki družbi v domovini je bila izredno priljubljena. Zaslovela je kot modna ikona, medijska osebnost in ena najbolj iskanih vplivnic v industriji. Z nekdanjim možem Alexom Kwongom sta imela dva otroka.