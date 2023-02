Slovenke so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Planici popravile vtis iz posamične tekme. Maja Vtič, Ema Klinec, Nika Prevc in Nika Križnar so bile vse do zadnjega v igri za kolajno. Med tekmovalkami so bile po sedmih skokih zelo majhne razlike, Slovenke so bile od medalje oddaljene le slabih šest točk.

V zadnji skupini so najboljše reprezentance zastopale najboljše tekmovalke. Za Slovenijo je odlično napadla Nika Križnar, ki je bila danes v odlični formi. V drugo je skočila iz nižjega zaleta in pristala pri 96 metrih. Taktična poteza trenerja za napad na zmago se ni izšla, saj je Križnarjvi zmanjkalo pol metra za dodatne točke. To je pomenilo, da je Slovenija ostala na četrtem mestu, na koncu pa za tretjo Norveško zaostala za 9,5 točke.

Na odru za zmagovalke je do spremembe prišlo v zadnji skupini, ko je Eva Pinkelnig Avstriji priborila srebro in prehitela Anno Odine Stroem iz Norveške. Svetovna prvakinja iz Planice Katharina Althaus pa je Nemčiji priborila novo zlato kolajno in sebi že drugo v zgolj treh dneh. Althausova bo imela že jutri na tekmi mešanih ekip priložnost za nov napad na novo zlato.