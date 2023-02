Smo v obdobju tektonskih sprememb, ki zahtevajo zrelost, odločnost in odgovornost, je v nagovoru članom konference, najvišjem organu stranke med dvema kongresoma, poudarila Fajon. Zato je nujna prenova delovanja stranke, je prepričana. »Moramo delati bolje. Moramo združiti potencial in znanje od lokalne ravni naprej,« je dejala.

Obenem ocenjuje, da se prenova že dogaja, SD pa postaja odprta, moderna in transparentna stranka. Z današnjo konferenco, na kateri bodo naslovili odprta politična vprašanja, pa začenjajo proces boljše organiziranosti, modernizacije in vključevanja novih ljudi. "Postati moramo kreator idej, spodbujevalnik pravičnega in trajnostnega razvoja, ki nikogar ne bo pustilo zadaj, gospodarstva, ki bo družbo plemenitilo, slehernemu posamezniku pa zagotavljalo varno in dostojno življenje," je poudarila Fajon.

Puščico kritike je v svojem govoru usmerila tudi v politične nasprotnike. "Politične stranke, posamezniki, ki so ujetniki preteklosti, in ne zmorejo zreti v prihodnost, ki so v primežu sledenja kapitalu, podvrženi nespoštovanju drugače mislečih, dojemljivi za korupcijo, niso temelj zdrave, demokratične in napredne družbe," je dejala.

Sicer pa se bodo v SD letos posvetili napovedanim vladnim reformam, napoveduje predsednica stranke. Med ključnimi izpostavlja zdravstveno reformo. "Imamo konkretne socialnodemokratske rešitve, zagovarjali jih bomo in glasno opozorili takrat, ko bodo stvari šle v napačno smer," napoveduje. Delo v koaliciji ob tem ocenjuje kot korektno, na resorjih, ki jih vodijo Socialni demokrati pa po njeni oceni dosegajo dobre rezultate.

Prepričana je namreč, da potrebujemo energično Slovenijo in socialno demokracijo. "Vsem tistim, ki pa se zaganjate v nas, širite laži, manipulacije, nas želite diskreditirati ali namerno ustvarjate razkol - ni jih malo - pa samozavestno sporočam: ne bo vam uspelo," odgovarja kritikom.

Kot je še poudarila, ima SD dolgo tradicijo, zdaj pa je po njeni oceni čas, da nadgradijo vse dobro, kar jih je skozi leta delalo močne.

Tudi vodja poslancev Jani Prednik je v nagovoru poudaril prenovo stranke. Ocenjuje, da mora biti vodilo stranke popolna iskrenost in transparentnost. Izzivi, s katerimi se bodo morali soočiti, namreč narekujejo "igro z odprtimi kartami in predvsem delo na zaupanju in vračanju vere v prave vrednote socialne demokracije za dobrobit ljudi, ne pa zgolj boj za položaje znotraj naših vrst z izgubljanjem podpore," je poudaril.

Slovenska demokracija kliče po krepitvi identitete socialne demokracije, čeprav je razmerje v koaliciji neenakovredno, je prepričan. Zbrane, ki bodo danes volili novo vodstvo konference ter opravili razpravo o delu v koaliciji in položaju stranke, pa je pozval, da so pri razmisleku in razpravi o nadaljnjem delu in identiteti stranke iskreni, realni, a kljub temu ambiciozni. "Socialna demokracija zna in zmore. Ljudem in sebi smo dolžni, da ostajamo na poti složni, da ne iščemo bližnjic," je sklenil Prednik.