»Kanada solidarno stoji ob Ukrajini od začetka konflikta,« je na novinarski konferenci na obletnico začetka ruske agresije nad Ukrajino dejal Trudeau. »To bomo počeli še naprej,« je zagotovil v Torontu, kjer se je kasneje udeležil vigilije za žrtve vojne.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina je označil za nevarnega, strahopetnega in šibkega, obenem pa je priznal, da se zavedajo, da »tega boja še ni konec«.

Nove kanadske sankcije so usmerjene proti ruskim poslancem, ki so podprli invazijo na Ukrajino, vključno z namestniki premierja, ministri in člani Putinovega urada, vojske in obrambnega sektorja, pa tudi proti družinskim članom tistih, ki so že od prej na seznamu sankcij.

Iz kabineta kanadskega premierja so ločeno sporočili, da so bili predhodno obljubljeni štirje leopardi že dostavljeni na Poljsko, kjer se ukrajinski vojaki urijo za njihovo uporabo.

Poleg dodatnih štirih tankov je Kanada sedaj obljubila še dodatne pošiljke oklepnega vozila in streliva.

Nove sankcije proti Rusiji so na obletnico začetka agresije med drugim napovedale tudi ZDA in Evropska unija.