Kot so v službi za komuniciranje Univerze na Primorskem (UP) zapisali, so njihove ključne načrtovane investicije usmerjene prav v povečanje števila študentskih ležišč. Ocenjujejo, da jih primanjkuje še vsaj 1000, da bi lahko dosegli ustrezne minimalne standarde.

Kot so dodali, pri tem pozornost usmerjajo v smiselno in gospodarno izbiro potencialnih prostorov. Izbirajo predvsem stavbe, ki že omogočajo namestitev večjega števila oseb, kot so hoteli, moteli in domovi. Poleg tega iščejo take, ki imajo dovolj kapacitet ter so relativno blizu mest, kjer deluje univerza in v stanju, ki omogoča čim hitrejšo vselitev. Garni hotel Pristan je tako zahteval zgolj minimalne prilagoditve sob iz hotelskih v študentske za hitro naselitev, so pojasnili.

V vrednost investicije je znašala nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, v Kopru pa ima univerza tako zdaj tri študentske domove. Kot so dodali, trenutno pridobivajo ustrezna gradbena dovoljenja za prenovo že odkupljene stavbe ob domu Prisoje. Tam bo predvidoma z začetkom novega študijskega leta 82 novih ležišč. Ob tem kot pomembni lokaciji prepoznavajo tudi Vipavo in Izolo, kjer od oktobra poteka študijski proces dveh fakultet. Med lokacijami, kjer ležišč primanjkuje, je tudi piranska občina, kjer je v lasti UP le en dom.

K vselitvi v Študentski dom Barka so najprej pozvali študente, ki so bili na čakalni listi in so bivali pri zasebnikih brez subvencije. Kot so pojasnili na univerzi, jih je trenutno naseljenih 30, predvidoma do konca meseca pa se bo naselilo skupno 51 že potrjenih študentk in študentov. Vseh novih ležišč je 55.

Vsi nameščeni študenti so prijave oddali skladno s pravilnikom, ki predvideva nameščanje študentov s slovenskim državljanstvom. Tuje študente nameščajo omejeno in le v domu Prisoje, skladno s pravili za nameščanje tujih študentov UP, ki jih je potrdil Upravni odbor UP, so pojasnili.

Ob začetku spomladanskega semestra so sicer prejšnji teden sprejeli študente, ki so iz tujine na UP prišli na izmenjavo v drugem semestru. Tokrat je prišlo 70 študentov iz 18 držav, največ jih v tem semestru prihaja iz Francije, Italije, Slovaške in Turčije.

Kot so še zapisali, delež tujih študentov, tako rednih kot na izmenjavi, raste, kar je tudi ena od strateških usmeritev UP. V tem študijskem letu je tako približno petina redno vpisanih študentov iz tujine. Na prvi stopnji jih študira 875, na drugi 199 in na tretji, doktorski, 48, so še sporočili.