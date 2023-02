Kot piše na spletni strani Kinodvora, je film Dvanajstega ponoči policijska drama, v kateri reševanje zločina odpira vsakič nova vrata v labirintu, ki mu ni videti konca.

Med zaposlenimi na kriminalistični policiji velja, da vsak preiskovalec v sebi nosi kakšen nerešen primer, ki mu ne gre iz glave in ga obseda. Mlademu in ambicioznemu Yohanu Vivesu so pravkar zaupali delo vodje kriminalne enote v Grenoblu, ko na mizo dobi primer umora mlade, komaj enaindvajsetletne Clare. Sprva raziskovanje življenja žrtve kmalu postane obsesija. Več pogovorov, kot jih Yohan opravi, več je osumljencev, ob tem pa naraščajo frustracije. Neizpodbitno je samo eno dejstvo: zločin se je zgodil v noči dvanajstega oktobra, še piše na spletni strani Kinodvora.

Film Dvanajstega ponoči je na podelitvi nagrad v Parizu odnesel še eno nagrado - za moško stransko vlogo je cezarja prejel Bouli Lanners. Film je bil sicer v boju za cezarje z desetimi nominacijami.

Cezar za najboljši tuji film je šel špansko-francoskemu filmu Zveri španskega režiserja Rodriga Sorogoyena. Antoine in Olga sta francoska zakonca, ki sta že dolgo tega našla svoj novi dom v odmaknjeni galicijski vasici. Tam živita mirno življenje, pridelujeta ekološko zelenjavo in obnavljata zapuščene hiše. A njuno nasprotovanje gradnji vetrne elektrarne zaostri odnos s sosedi, zlasti z bratoma Xanom in Lorenzom, ki v vasi živita že od rojstva, so vsebino filma povzeli na spletni strani Kinodvora.

Za izvirni scenarij je cezarja prejel film Nedolžen Louisa Garrela, ki je mešanica kriminalke in romantične komedije. Noemie Merlant je za vlogo v filmu prejela cezarja za stransko žensko vlogo.

Cezarja za najboljšo glavno moško vlogo je prejel Benoit Magimel za film Pacifikcija, za glavno žensko vlogo pa je bila nagrajena Virginie Efira za film Revoir Paris.

Večkrat nagrajeni kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje slovenske režiserke Urške Djukić je prejel cezarja v kategoriji najboljši animirani kratki film. Film je nastal v slovensko-francoski koprodukciji. Sorežiserka in animatorka je Emilie Pigeard, soscenaristka Maria Bohr.

Cezarje, ki jih imenujejo tudi francoski oskarji, podeljujejo od leta 1976.