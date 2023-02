Uporabniki androidnih telefonov imajo vse več izbire solidnih pametnih ur, na samem vrhu ponudbe pa nedvomno kraljujeta dve znamki – Samsung in Huawei. Vsaka ima svoje slabosti in svoje prednosti. Nekaj tega gre na račun mednarodne politike, nekaj na račun splošne poslovne politike tehnoloških podjetij, ki želijo z dodatnimi funkcionalnostmi zvabiti ali ujeti uporabnike v svoje ekosisteme naprav. Potem pa so tu še oblikovalske odločitve ter vse ostalo, kar gre s tem.

Zgodovinsko velja, da so Huaweijeve ure bolj klasično elegantne in z izrazito večjo avtonomijo baterije, hkrati pa neprimerljivo manj fleksibilne, ko gre za aplikacije. Še vedno so pametne, a zgolj v obsegu tega, kar Huawei že naloži na napravo. Na drugi strani so Samsungove ure bolj moderno elegantne, z neprimerljivo večjo izbiro resnično uporabnih aplikacij, a vseeno z določenimi nenavadnimi omejitvami na tem področju. Trpijo pa za sindromom zelo kratke avtonomije baterije, ki omejujejo uporabnost določenih funkcionalnosti.

Samsungovi pametni uri galaxy watch 5 in galaxy watch 5 pro poskušata nasloviti pomanjkljivosti, a jima to uspe le v manjši meri. Zlasti na področju baterije sta naredili korak v pravo smer, a a ne dovolj, da bi tehtnico spravili iz trenutnega nestabilnega ravnovesja. Kaj torej na tehtnico postavi Samsung?

Galaxy watch 5 pro z izbranimi materiali

Ker si uri delita večino funkcij, bomo večji del posvetili galaxy watch 5 pro, na koncu pa izpostavili še odstopanja pri uri galaxy watch 5. Priporočena cena projke, ki je sicer izšla v drugi polovici lanskega leta, znaša 400 evrov, a smo medtem našli tudi že dosti cenejše ponudbe okoli 311 evrov. To je skoraj 30 evrov ceneje od bolj športne različice Huaweijeve ure watch gt 3 pro z gumijastim paščkom. Od najnižje najdene cene resnično premijske različice s titanskim paščkom je Samsungova premijska ura cenejša skoraj 120 evrov. V zameno dobimo uro s titanskim ohišjem, gumijastim paščkom in zaslonom iz safirskega kristala, da bo manj skrbi glede prask ali udarcev. Ura ima tudi odpornost na vodo 5 ATM oziroma vodo in prah IP68, kar pomeni, da je primerna za plavanje, ne pa ravno za potapljanje. Ob tem ima še 16 GB prostora za shranjevanje aplikacij, fotografij in glasbe.

Dizajn ure je všečen. Malce nenavadno izpade dvignjeni rob okoli zaslona, ki zgornji del ure spremeni v nekakšno skledo. Stvar morda dodatno ščiti pred udarci, najverjetneje pa je namenjena zlasti lažjemu navigiranju po uri s premikanjem prsta vzdolž obrobe zaslona. S tem gibom se hitro premikamo med meniji ure in urejamo glasnost, ne gre pa za najbolj natančen vmesnik. Ob strani najdemo še dva gumba. Zgornji uro vselej vrne na začetni zaslon, spodnji pa vrne v prejšnji meni. Pogrešamo opcijo vrtljive krone, ki bi omogočala bolj natančno premikanje po seznamih storitev in aplikacij. V ta namen je podrsavanje s prstom po samem zaslonu levo, desno, gor in dol. Uporabni zaslon ima premer okoli 3,3 centimetra (1,3 palca), kar je dovolj.

Možno tudi spletno brskanje in gledanje youtuba

Ura galaxy watch 5 pro najbolj blesti pri pestrosti ponudbe aplikacij. Sicer ne podpira čisto vsega iz trgovine play, a vseeno zelo veliko. Poleg Samsungovih in Googlovih aplikacij za rekreacijo in sledenje biometriji gre izpostaviti še spotify, deezer in Googlove zemljevide. S prvima dvema je možno z ure nadzirati predvajanje glasbe na telefonu. Ura podpira tudi shranjevanje glasbe na uro (ne deluje z brezplačnim računom spotifyja), kar omogoča predvajanje glasbe, tudi ko nimamo ob sebi telefona. Ob tem naprava podpira bluetooth povezavo s slušalkami. Tudi tistimi, ki jih ni izdelal Samsung. Gre za idealno rešitev za rekreacijo, ko res nočeš s seboj nositi še telefona.

Všeč nam je tudi možnost navigiranja s pomočjo Googlovih zemljevidov. Začeti je sicer treba s povezavo na telefon. Ko je pot enkrat naložena, pa lahko zopet vse opravite zgolj z uro. Pri čemer ta ponuja dva načina prikazovanja poti. Prvi je z navodili v slogu »obrni desno čez 40 metov«, kar ni vselej najbolj nezanesljiv način usmerjanja. Bolj priročen je drugi način, ki kaže zemljevid z izrisano potjo. Tega Huaweijeve ure in njihovi petal zemljevidi ne ponujajo. Galaxy watch 5 pro medtem ponuja celo spletni brskalnik, tako da lahko z uro surfate po spletu in celo gledate youtube. Uporabniška izkušnja ni vrhunska, a deluje. Netflix nam ni deloval.

Kupica nerazumljivih odločitev

Potem pa pridemo tudi do bizarnosti. Med aplikacijami, ki jih lahko na uro naložimo, denimo ni gmaila. Prav tako ni signala, vibra, messengerja in kar je še tega. Na prvi pogled je uporabnik prisiljen na uporabo outlooka za pošto ter Googlovih ali Samsungovih sporočil za pošiljanje SMS-ov. Bega predvsem odsotnost gmaila, glede na to, da naj bi operacijski sistem nastal v tesnem sodelovanju med Samsungom in Googlom. Dolgo smo mislili, da to pomeni, da sporočil z drugih storitev ni mogoče prejemati na uro. Ne drži. Je pa ta funkcija skrita relativno globoko v nastavitvah aplikacije galaxy wearable. Tam lahko v nastavitvah ure določimo tudi, katerim aplikacijam je dovoljeno pošiljati obvestila na uro. Če jih odobrimo, kar naenkrat delujejo vse omenjene.

Dodatna prednost Samsungovih ur v primerjavi s Huaweijevimi je možnost odgovarjanja na prejeta sporočila kar prek ure. Naj gre za e-mail, SMS ali sporočilo prek katere od pogovornih aplikacij. Ura ponuja več načinov vnosa. Lahko prek tipkovnice. Ta je na galaxy watch 5 pro še ravno dovolj velika. Druga opcija je izrisovanje po zaslonu, a to ni najboljše. Veliko težav smo imeli s k-ji, malimi r-ji, veliki I-ji... Potem je tu še pošiljanje govornih posnetkov in prepisovanje po nareku, a slednje deluje zgolj v angleščini. Vedno pa je opcija tudi predpripravljeni odgovor. Vsekakor praktično. Žal pa ni možno odpreti aplikacije, ki ni uradno podprta in od tam začeti nov pogovor ali poslati mail. To je možno zgolj s podprtimi aplikacijami. Pričakovano pa je možno z ure sprožiti kamero mobilnika, le če ste lastnik Samsungovega mobilnika. Lahko pa ročno na uro naložite fotografije. Brez pripomb smo glede kvalitete telefonskih klicev prek ure. Zvok je jasen in kvaliteten.

Skromna in skromnejša baterija

Kar se tiče same športne ponudbe in biometrije ura ponuja lep nabor storitev. Meri korake, računa pokurjene kalorije, spremlja kisik v krvi, izmeri strukturo telesa (delež mišic in maščobe), spremlja spanje in ponuja nasvete, meri krvni tlak in EKG, srčni utrip ter raven stresa, spremlja športne aktivnosti od hoje do smučanja, joge, golfa, različnih vrst kolesarjenja in še mnogo tega. Ponuja tudi navigacijo po načrtovanih poteh za pohodnike in kolesarje, a začuda ne za tekače. Je pa treba za to storitev s telefona predhodno prenesti pripravljeno GPX datoteko. Ura ima tudi »track back« funkcijo oziroma navigacijo nazaj na izhodiščno mesto. Ura bo rekreativncem služila dobro, a se je treba zavedati, da podatki nikakor niso namenjeni diagnostiki in so lahko napačni. Najboljše resnično športne ure ponujajo tudi bolj zanesljive podatke GPS.

Za konec pa se posvetimo še bateriji. Samsung trdi, da zdrži do 80 ur, a bo običajni uporabnik verjetneje moral računati z okoli dvema dnevoma delovanja. To hitro postane nadležno in je zlasti nepraktično za storitve beleženja spanja.

Galaxy watch 5 se medtem dobi že za okoli 223 evrov. Ne gre za slabo kupčijo, a se je treba zavedati omejitev. Na naši testni uri smo izmerili le 3 centimetre (1,18 palca) uporabnega zaslona. To je zelo malo in ura tudi sicer deluje majčkena. Zna pa zato bolje sesti na manjše dlani. Je tudi všečna, namesto titana pa so za ohišje uporabili aluminij.

Kar se tiče ponudbe aplikacij, strojne opreme, tipal in odpornosti na vodo in prah ni razlike v primerjavi z watch 5 pro. Pri rekreativnih storitvah pa manjka možnost sledenja poti nazaj in nastavitev navigacije po predpripravljeni trasi. Zopet je solidna kvaliteta zvoka med telefoniranjem, se pa manjši zaslon močno pozna pri pisanju oziroma odgovarjanju na prejeta sporočila. Črke na tipkovnici so že zelo majhne. Zelo krtka pa je tudi avtonomija baterije. Dan in noč bo verjetno še zdržala, a jo bo treba med jutranjimi pripravami za v javnost odložiti na polnilec. V pol ure se napolni od nič do okoli 45 odstotkov. S takšnim pristopom bo slej ko prej pristala na 0 odstotkih, dnevnemu polnjenju navkljub. Ni idealno.

*** Všeč nam je, da je zaslonu ur možni napisati tudi odgovor na sprejeto sporočilo. O njuni fleksibilnosti pa priča tudi to, da omogočata brskanje po spletu in celo ogled youtube videov.

*** Samsung trdi, da watch 5 pro zdrži do 80 ur, a bo običajni uporabnik verjetneje moral računati z okoli dvema dnevoma delovanja. Pri watch 5 bo treba polnilec uporabljati vsak dan.