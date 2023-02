#kritika Duše otoka: Srditi dvoboj v mirni skupnosti

Sojenice iz Inisherina je dobesedni prevod filma, ki ga pri nas gledamo pod naslovom Duše otoka, prizorišče pa je majhen irski otok tik ob zahodni obali. Že na začetku nas režiser Martin McDonagh opozori: smo leta 1923, kar je za Irce žalostna letnica državljanske vojne med tistimi, ki so želeli osamosvojitev in onimi, ki bi ostali v okrilju Anglije. Dogajanja na otoku se vojna neposredno ne dotika, prebivalci pa se z zaskrbljenostjo ozirajo čez morje, kjer bobnijo in prašijo topovi.