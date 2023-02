#intervju Branko Robinšak, tenorist in prvak SNG Opera in balet Ljubljana: Operna kariera terja ves čas formo

Tenorist in prvak SNG Opera in balet Ljubljana Branko Robinšak te dni obeležuje 40 let umetniškega ustvarjanja. To bo storil kot solist v Berliozovem Rekviemu 2. marca v Cankarjevem domu v okviru 6. Zimskega festivala – Festivala Ljubljana z maestrom Charlesom Dutoitom in Orkestrom Slovenske filharmonije, ter na premieri opere Trubadur Giuseppeja Verdija 23. marca v matični hiši. Robinšak je nase najprej opozoril doma v Sloveniji (v ljubljanski Operi je debitiral leta 1983), potem je odšel v tujino in si zgradil mednarodno kariero (prvi mednarodni debi je doživel leta 1987 na otvoritvi festivala Salzburških letnih iger ter pozneje v salzburškem Deželnem gledališču), v začetku mileniuma pa se je vrnil – s prezenco evropskih opernih odrov, raznolikimi repertoarnimi izkušnjami in ustvarjalnim zagonom, s katerim se gore premika. Premikali so jih skupaj: to je bil čas direktorovanja Boruta Smrekarja v ljubljanski Operi, ta ga je v prevetreno hišo in ansambel tudi povabil.