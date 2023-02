Naslov svetovne prvakinje je ubranila v letošnji sezoni praktično nepremagljiva 20-letna Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je bila najboljša že po skoku, prav tako sta drugo in tretje mesto ohranili Nemka Nathalie Ambruster in Japonka Haruka Kasai. Z velikimi pričakovanji se je na petkilometrsko dolgo progo podala tudi Volavškova, ki je bila po skoku sedma, za tretjim mestom pa je zaostajala 52 sekund.

»Običajno v teku napredujem, toda že od starta ni šlo, nisem pa si mislila, da bom izgubila toliko mest. Načrt je bil začeti umirjeno, ker je težka proga, toda že na prvem vzponu mi ni šlo. Zadovoljna sem samo s skokom,« je svoj nastop ocenila članica SSK Ilirija, ki je imela v zadnjem mesecu veliko težav s hrbtom zaradi počenega vretenca in je zato veliko časa preživela pri fizioterapevtih. Predlani je bila v Oberstdorfu 20. Izhodišči po skoku sta si pokvarili tudi Silva Verbič, ki je tekaško preizkušnjo začela na 23. mestu in šele 15-letna Teja Pevec (18.), ki do zdaj ni nastopila niti v celinskem pokalu, kaj šele v svetovnem. Verbičeva je bila na koncu 26, Pevčeva pa 29.

V skiatlonu, kjer naslova ni branil Rus Aleksander Bolšunov, ki je tudi aktualni olimpijski prvak, so njegovo odsotnost dodobra izkoristili Norvežani. Osvojili so prva štiri mesta, najbolj zadovoljen pa je bil Simen Hegstad Krueger, ki je bil v Oberstdorfu drugi v tej disciplini, na OI v Pjongčangu pa je bil, tako kot včeraj, najboljši. Edini Slovenec, ki je prišel do cilja, je bil Miha Ličef na 42. mestu. Boštjan Korošec, Jošt Mulej in Izidor Karničar so bili ujeti za en krog. Danes se bodo za kolajne v Planici borili nordijski kombinatorci in tekačice v skiatlonu.