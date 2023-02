Vrnitev duelov iz časov lige Uefa

Ko se je liga Uefa spremenila v evropsko ligo, smo nekateri jadikovali nad koncem tekmovanja, ki je desetletja ponujalo najbolj srčen evropski nogomet. Mitske duele z zlatom vpisane v zgodovino mnogih evropskih in južnoslovanskih klubov. In res nekaj časa predvsem večji evropski klubi niso kazali poudarjenega interesa za novo različico lige. Po minulem četrtku, ki je ponudil par duelov na ravni nekdanje lige Uefa, verjetno lahko družno ugotovimo, da je bil bolj zanimiv od torka in srede, ko se je igrala liga prvakov. Pa še spodobno stavčno kvoto z jasnimi nasprotniki se je dalo nabrati, a je (šmrc) do kvote 1.30 zmanjkal gol Šahtarja.