Pomlajena izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića se je proti Estoniji dobro borila, pa čeprav tekma ni imelaveč rezultatskega pomena, saj je Slovenija že uvrščena na svetovno prvenstvo. Kazalo je, da bo vknjižila novo zmago, a neumnost ob koncu je prinesla četrti poraz v kvalifikacijah. Zadnja tekma tokratnega kapetana Alekseja Nikolića in soigralcev čaka v ponedeljek v Kopru proti Izraelu.

Selektor Aleksander Sekulić, ki je v začetno peterko uvrstil Žigo Samarja, Alekseja Nikolića, Blaža Mahkovica, Bineta Prepeliča in Jurija Macura, sprva ni uspel na igralce prenesti osnovne ideje, s katero je želel zaustaviti Estonijo. »Delajo tisto, v čemer so najbolj nevarni. Skačejo v napadu in mečejo za tri. Dajmo to ustaviti,« je bilo Sekulićevo sporočilo med eno od minut odmora. Estonija se je znova izkazala za neugodno ekipo, saj so vsi igralci nevarni pri metu za tri točke, hkrati pa preostali kljub pomanjkanju centimetrov ves čas prežijo v skoku. Še največ težav pri tem je imel Macura, ki si je že na začetku druge četrtine prislužil tri osebne napake. Gostitelji so bili ves čas v rahli prednosti, a jim Slovenija ni dovolila, da bi se odlepili. Ko sta se nekoliko razigrala Žiga Samar in Gregor Glas, so gostje proti koncu drugih desetih minut prešli v vodstvo, ki so ga zadržali do glavnega odmora.

Tudi v nadaljevanju sta bili moštvi izenačeni, saj si nobeno ni uspelo priigrati višje razlike. Sekuliću so sive lase povzročale osebne napake, saj sta si Glas in Macura nabrala po štiri, a je slovenski selektor košarkarja Mornarja iz Bara v zaključku poslal v igro. Ta se mu je oddolžil s pomembno trojko, Slovenija pa je bila v nadaljevanju natančna pri prostih metih in zdelo se je, da zanesljivo koraka k zmagi. Pri vodstvu za dve je šest sekund pred koncem na svoji polovici žogo iz avta izvajal Samar, začuda pa se je kljub agresivnemu pokrivanju nasprotnika odkrival le Nikolić. Samar je žogo poslal v prazno, Estonci pa so darilo izkoristili in dve sekundi pred koncem je Kristian Kullamae zadel za tri točke ter zmago gostiteljev.

»Prvič smo igrali v taki zasedbi, a je bil odziv dober. Estoncem smo dovolili preveč skokov v napadu, kljub temu pa imeli tekmo večino časa pod kontrolo. Na koncu smo bili nespretni in nasprotniku podarili priložnost za zadnji napad, kar je izkoristil,« je po tekmi povedal Aleksander Sekulić.

Kvalifikacije za SP, preostali tekmi 5. kroga drugega dela v skupini J: Izrael – Finska 95:97 po podaljšku, Nemčija – Švedska sinoči, vrstni red: Finska 9-2, Nemčija 8-2, Slovenija 7-4, Švedska 5-5, Izrael in Estonija po 3-8.