V začetku februarja se je pri kraju East Palestine na vzhodu Ohia v ZDA zgodila železniška nesreča, v kateri se je verjetno zaradi pregrete osi ali ležaja iztirilo 38 od 150 vagonov kompozicije, od tega enajst vagonov cistern, ki so prevažale nevarne snovi. V petih cisternah je bilo skupno 437.000 litrov zelo vnetljivega in rakotvornega vinilklorida, ki se ni razlil, je pa kazalo, da lahko eksplodira. Zato so se strokovnjaki odločili, da ga spustijo iz cistern in nadzorovano zažgejo na kraju samem. Nad kraj s 4700 prebivalci tik ob meji s Pensilvanijo se je zvalil velikanski oblak dima.

Pet dni po nesreči sta guvernerja obeh zveznih držav več sto evakuiranim sporočila, da se lahko vrnejo na domove, saj da meritve zraka in vode ne kažejo prisotnosti nevarnih snovi. Temu še danes mnogi ne verjamejo. Veliko prebivalcev je sporočilo, da imajo glavobole, izpuščaje in suho grlo, da je slabo njim in domačim živalim. V zraku je ostal smrdeč vojn, poginilo pa je najmanj 40.000 rib, ocenjujejo oblasti. Senator iz Ohia Sherrod Brown se je na CNN izognil vprašanju, ali bi v mestu spil kozarec vode iz vodovoda, kar spominja na prizor iz filma o Erin Brockovich, znani odvetnici in okoljski aktivistki, ki ji je leta 1993 uspelo s tožbo proti podjetju PG&E v Kaliforniji zaradi onesnaženja pitne vode v mestu Hinkley. Brockovicheva je prebivalce East Palestina, ki so skeptični do zagotovil oblasti, v teh dneh tudi obiskala, potem ko je dogajanje po nesreči stopilo v ospredje poročanja ameriških medijev in dobilo izrazito politično dimenzijo.

Trump prišel prvi

Tako je bil tam v sredo nekdanji ameriški predsednik in vnovični republikanski kandidat za Belo hišo Donald Trump in vlado demokratskega predsednika Joeja Bidna obtožil, da je prebivalce pustila na cedilu. V eni ključnih zveznih držav, kjer je dvakrat zmagal, je dejal, da je pomoč prišla prepozno in da so se najvišji člani vlade začeli zanimati za dogajanje šele, ko je sam napovedal prihod.

Videti je bilo, da ima prav, ko je naslednji dan, skoraj tri tedne po nesreči, v East Palestine prvič prišel minister za promet Pete Buttigieg. Kritičen je bil tudi demokratski senator Joe Manchin, rekoč, da je škoda, ki jo je nesreča povzročila kraju in okolici, »grozovita« in da je »nesprejemljivo«, da je trajalo tako dolgo, da tja pride kateri od visokih članov vlade. Buttigieg pa je opozoril, da so prav pod Trumpovo vlado ustavili izvajanje ukrepov za večjo varnost železniškega prometa iz časa administracije Baracka Obame, med drugim obvezne namestitve varnejših zavornih sistemov. Trump je dejal, da ga o tem niso seznanili, zato ga je Buttigieg pozval, naj torej javno podpre ukrepe, proti kakršnim železniška podjetja porabijo milijone za lobiranje, tudi Norfolk Southern, katerega vlak se je iztiril.

Kritike na račun Bidna

Pot Bidna na kraj nesreče za zdaj ni predvidena. Trump pa je bil tam prav v času, ko je Biden obiskal Kijev in Varšavo. Nekateri republikanski kongresniki tega niso spregledali. »Če želite razumeti, zakaj je zdaj toliko Američanov zagrenjenih: Biden je v Ukrajini, preden je šel v Ohio,« je denimo zapisal senator iz Misurija Eric Schmitt. Republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene iz Georgie je dejala, da je šel Biden namesto v Ohio v Ukrajino, »ki ni članica Nata, katere voditelj je igralec in očitno zdaj pelje vojsko Združenih držav v svetovno vojno«. Bidnu so nekateri drugi republikanci očitali, da ga očitno bolj skrbi za meje Ukrajine kot za južno mejo ZDA, kjer po njihovem vladajo krizne razmere zaradi prihodov priseljencev. Med temi kritiki je bil tudi floridski guverner Ron DeSantis, verjetni predsedniški kandidat in verjetni najresnejši tekmec Trumpa za republikansko nominacijo.