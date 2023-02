»Če bodo naši partnerji spoštovali vse svoje dane obljube in roke, nas neizogibno čaka zmaga. Če bomo vsi opravili svojo nalogo, bomo vsi zmagali,« je dejal Zelenski na novinarski konferenci, ki se je začela z minuto molka za novinarje, ki so bili ubiti med poročanjem o vojni v Ukrajini.

»Globoko se vam poklanjam za vse, kar ste poročali in povedali o Ukrajini, in za to, da svet ni pozabil na Ukrajino in nam pomaga,« se je ukrajinski predsednik po poročanju ameriških medijev zahvalil zbranim novinarjem v Kijevu.

»Potrebujemo popolno podporo sveta,« je dejal Zelenski in dodal, da se je ta žal začela šele po začetku invazije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dejal je še, da mora ukrajinska vojska doseči vojaške uspehe, da bi pridobila podporo, saj »nihče ne mara poražencev«.

Zelenski je na vprašanje, ali bi morale države Nata v luči vojne v Ukrajini povečati izdatke za obrambo, odgovoril, da je ruska invazija prisilila ves svet in države članice Nata, da ponovno premislijo o svojih varnostnih sistemih.

»Veliko držav v svetu je začelo povečevati svoje obrambne izdatke. Vojna v Ukrajini je pritisnila gumb za ponastavitev,« je dejal Zelenski.

Na vprašanje, ali bi sodeloval v mirovnih pogajanjih, če bi za mizo sedel ruski predsednik Vladimir Putin, pa je odgovoril, da takšne ponudbe ne bi sprejel. »To ni več isti človek. Na drugi strani ni nikogar, s katerim bi se lahko pogovarjal,« je pojasnil Zelenski.

Ukrajinski predsednik je dejal še, da mora njegova država poglobiti sodelovanje z državami v Afriki in Latinski Ameriki, da bi preprečila vpliv Rusije na teh območjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ukrajina mora narediti korak naprej in se srečati z državami afriške celine. Dolga leta nismo dobro sodelovali, nismo bili pozorni, mislim, da je to velika napaka,« je dejal Zelenski in dodal, da bi rad organiziral tudi skupni vrh z latinskoameriškimi državami.

Ob tem je ocenil, da mora Ukrajina sodelovati tudi s Kitajsko, potem ko je Peking pred obletnico ruske invazije predstavil načrt s predlogi za politično rešitev konflikta.

»Pri tem dokumentu se mi zdi, da spoštuje naše zahteve po ozemeljski celovitosti. Moramo sodelovati s Kitajsko, če bo lahko spoštovala mednarodno pravo,« je dejal Zelenski, ki je menil, da je dobro, da »se je Kitajska začela pogovarjati o Ukrajini«.

Dodal je, da ima v načrtu srečanje s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, ni pa povedal, kdaj in kje naj bi se sestala, navaja AFP. »To bo pomembno za svetovno varnost,« je še ocenil Zelenski.