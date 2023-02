Nekaj več o zvezdnikovem stanju je za revijo Bild povedal neimenovani vir. Kot je razkril, je posebno težko igralčevi mami Marlene. »Bruceova mama nas obvešča o novostih, pokličemo jo enkrat na mesec. Pravi, da ni prepričana, da jo njen sin še vedno prepoznava. Zelo počasi se odziva in vedno je blago agresiven. Normalen pogovor z njim ni več mogoč,« je povedal za Bild. Obenem je dodal, da kljub temu še vedno prepozna Demi Moore. »Demi je v nenehnem stiku z Bruceom. Izkoristi vsak prost trenutek, da je z njim. Sicer pa ga pokliče, da sliši njen glas. Bruce ne more veliko govoriti in zdi se, da tudi razume zelo malo.« Demi Moore in Bruce Willis sta se ločila leta 2000, po 13 letih zakona. Skupaj imata tri hčerke: Rumer, Scout LaRue in Tallulah.