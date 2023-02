»Mojega očeta ne more nihče zamenjati, niti jaz. Če me kdo pokliče, naj odpojem pesem, dve mojega očeta, bom to vedno rad storil, a ne nameravam graditi svoje nadaljnje kariere na očetovem imenu,« je povedal. Dodal je, da bo, ko bo malo prebolel očeta in zbral moč, odšel v studio in nadaljeval svojo pot ter skladal in pel svoje pesmi, »ker bi tako hotel tudi moj oče«. Zdaj tako najverjetnejše ime ostaja Igor, ki naj bi se po nekaterih navedbah že pridružil skupini na vajah, na koncertih pa bodo, ko bo prišel čas, nastopali pod imenom Parni valjak feat. Igor. Člani zasedbe o tem še ne želijo govoriti. Ustanovitelj skupine Huisein Hasanefendić - Hus je za Večernji list dejal le, da bodo vse podrobnosti s publiko delili sredi marca, do tedaj pa prosi za nekaj potrpežljivosti.