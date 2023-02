Dobitnica emmyja za vlogo v Tedu Lassu Hannah Waddingham je dejala, da gre za veliko čast, saj je to eden največjih glasbenih festivalov na svetu, Graham Norton pa Evrosong opisuje kar kot največji šov na svetu: »Vsako leto, ko sodelujem, gre za veliko čast. To leto je še bolj posebno in osebno čutim veliko odgovornost, da bodo naši ukrajinski kolegi ponosni na nas.« Velika Britanija letos namreč gosti Evrosong namesto Ukrajine, ki je lani na tem tekmovanju zmagala, a tam še vedno divja vojna.

Organizatorji pričakujejo več kot 160 milijonov gledalcev, mestna oblast v Liverpoolu pa je štiri milijone funtov vložila tudi v zanimivosti, povezane s tekmovanjem. To bo na primer vas za oboževalce z velikimi zasloni in odri za glasbene nastope v živo pa tudi različne dogodke po mestu. Nekaj sredstev bo prispevala tudi britanska vlada, a še ni sporočila, koliko. V Torinu, kjer je tekmovanje potekalo lani, so za organizacijo tekmovanja porabili več kot deset milijonov evrov, a se jim je ta znesek menda sedemkratno povrnil, predvsem v segmentu hotelskih namestitev in gostinstva.