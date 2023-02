Puljski župan je zanikal, da bi pevce označil za srbske smeti, je pa potrdil, da turbofolk glasbe v svojem mestu noče. »Takšnega koncerta v mestnem prostoru ne želimo in tu je konec zgodbe,« je poudaril. Organizatorji so nato koncert prestavili v Osijek, a se jim je zgodilo podobno kot v Pulju. Ko je osiješki župan Ivan Radić izvedel za njihovo namero, je sporočil: »Osijek je tudi mesto koncertov, zabave in druženja. Čeprav si nisem mislil, da bo vprašanje, kdo bo najemal koncertno dvorano, sodilo med moje dnevne prioritete, je treba postaviti meje.« Rekel je še, da absolutno podpira puljskega župana, in dodal: »Glede na identiteto mesta, ki jo razvijamo in h kateri stremimo, tovrstna 'promocija' zagotovo ni prava in želena pot, ki bi jo podpiral. Ne želim vplivati na to, kaj bo kdo poslušal zasebno, vendar menim, da je treba biti selektiven pri izbiri vsebin, ki se ponujajo v javnem in mestnem prostoru.«