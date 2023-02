Vedno smo govorili, da je Pahor zamudil priložnost, bil je raje tiho, kot da bi govoril. Zdaj je obratno, gospa Nataša Pirc Musar je zamudila priložnost, da bi bila tiho ob proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ampak se je, znova, začela zaletavati vame. Njena vroča in nova tema so, kot slišimo, izbrisani. Lepo. A kdaj so to postali? Dvomim, da v času Melanije Trump. Nataša Pirc Musar ni nikoli zamudila izreči moralističnih pripomb o tem, kaj rečem, kaj storim, kako se obnašam. Ker doslej ni razumela, kaj je politična satira, in ker se je spotaknila ob zbirko Vladavina muh, bo v novi dobila svojo pesmico ali dve. Mladina