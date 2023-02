Res je, da se boste, spoštovani ustavni sodniki, z odločitvijo, ki ste jo sprejeli 20. 2. 2023 glede zakona o RTV, vpisali v novejšo zgodovino Republike Slovenije (RS). Mogoče pa ste želeli prav to. Uspelo vam je. Odločili ste se za zadržanje zakona o RTV, s katerim bi se omogočila uresničitev volje ljudstva, izkazane na referendumu, in bi se tako preprečilo nadaljnje uničevanje naše RTV Slovenije. Spomnite se, kako je nastajala RTV in kako smo vsi vzneseno čakali pred ekrani, da bi poslušali poročila, saj je bila to naša RTV, ki nam je prinašala preverjene vesti iz domovine in tujine.

Pri poizkusu uničenja naše RTV (pod zadnjo Janševo vlado) smo se v veliki večini odločili na referendumu, da je to naša volja, volja tistih, ki plačujemo prispevek za RTV, da le-ta postane neodvisna od vsake vlade ali politične stranke.

No, ustavni sodniki, vseh devet, saj je to kolektivni organ, pa ste se odločili, da to ni volja ljudstva, pač pa ste podlegli prijateljskim in osebnim interesom med vami in prejšnjo vlado.

Jaz sem vedno verjela, da je ustavno sodišče nekaj več kot le skup takih ali drugačnih pravnikov. Da je to tudi moralno in etično sodišče, ki presoja ustavo skladno z duhom časa in ne samo z zakoni, ki jim je potekel rok trajanja. Prebivalci Slovenije smo se odločili, kaj je prav in kaj ni, in vi ustavni sodniki bi morali spoštovati voljo ljudstva. Individualni interesi izbrancev posamezne politične stranke pa res ne morejo imeti prednosti pred voljo ljudstva, posebno ne v primerih, ko ne gre ne za življenje posameznika niti za njegovo eksistenco, pač pa za čisti materialni interes posameznika in politični interes neke politične stranke.

Predsednik ustavnega sodišča po mojem mnenju ni samo maskota te inštitucije, ampak je odgovorna oseba, ki skrbi za skladnost delovanja sodišča, zato posebna, izločena mnenja ne bi smela biti praksa tako pomembnega organa. Zamislimo si, kaj bi bilo, če bi recimo na konklavah, ko izbirajo papeža, tako odločali. Takoj bi se svetlo pokadilo, saj bi vsi tisti, ki se ne strinjajo z odločitvijo, napisali ločeno mnenje. Žal staro reklo še vedno drži, ko pravi, da riba smrdi pri glavi. Zato lepo prosim ustavne sodnike in sodnice, poglejte se v ogledalo in se vprašajte, če res spadate tja, kjer ste.

Marjeta Groff, Ljubljana