Ob odprtju novih prostorov v neposredni bližini koprskega pokopališča je župan Aleš Bržan uporabnike pozval, naj si med seboj pomagajo, da čim prej pridejo do tega, da bolje zaživijo. Zavetišče za brezdomne osebe je označil kot prostor, ki bi moral biti prehodni dom, dokler si človek ponovno ne uredi dostojnega življenja. Izpostavil je, da je zavetišče začasno bivališče za tiste, ki bodo tam dobili novo priložnost.

V okviru 24-urnega delovanja bo zavetišče zagotavljalo začasno nastanitev, prenočitev, tople obroke, informiranje in individualno obravnavo brezdomnih oseb. Poleg tega so uporabnikom na voljo različne aktivnosti v okviru dnevnega centra, od delovnih akcij do izletov in kulturnega udejstvovanja.

Naložba je vredna 261.000 evrov, zavetišče za brezdomne osebe pa trenutno vodi območno združenje Rdečega križa Koper. Poleg programa zavetišča je v isto stavbo umeščeno tudi skladišče programa zagotavljanja materialnih in drugih socialnih pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine, posebej tudi pomoč socialno ogroženim otrokom in mladostnikom do vključno 15. leta starosti ter pomoč socialno ogroženim starejšim s paketi prehrambnih in drugih artiklov.