Vsi skupaj smo se prepozno ugriznili v jezik. Kot je izpod Ponc poročal naš novinar Uroš Šemrov, so organizatorji prepolovili smelo zastavljene cilje glede števila prodanih vstopnic, pa še ti (ta prepolovljeni) se zdijo ob pogledu na »množice« navijačev težko dosegljivi. Tuji navijači so si za prenočevanje raje izbrali cenejša Trbiž in Beljak. Mi smo pa prestavljali šolske počitnice ...

Pa nadaljujmo tam, kjer smo v četrtek končali, ko smo šaljivo predlagali, da bi bila otvoritev precej bolj na nivoju, če bi jo režiral priznani slovenski pesnik in režiser državnih proslav Igor Pirkovič in bi nastopal hišni ansambel RTV Slovenija Prifarski muzikanti. Brez heca in še bolj brez kakršne koli privoščljivosti, ker gre prodaja vstopnic bolj slabo, in v iskreni želji, da bi v Planico privabili čim več navijačev, organizatorjem predlagamo: kaj pa če bi vseeno poskusili s Pirkijem in prifarci? Saj izgubiti ne morete več veliko, no ... Razen če slučajno prifarci igrajo v Beljaku, Pirki pa streže pice v Trbižu in je zato tam toliko ljudi. Eh, kdo bi vedel.