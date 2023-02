Kot so navedli v sporočilu za javnost, se je Rdeči križ Slovenije (RKS) kot del Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca takoj odzval na begunsko in humanitarno katastrofo ter začel zbirati najbolj nujno pomoč za prizadete ljudi v Ukrajini ter begunce, ki so se zatekli v Slovenijo.

Rdečemu križu Ukrajine in skupnemu pozivu Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter Mednarodnega odbora Rdečega križa, kjer je bilo do sedaj zbranih več kot 412 milijonov evrov, je RKS nakazal 510.000 evrov.

S hitro pomočjo donatorjev, podjetij in prebivalstva, so aprila lani v Ukrajino odpeljali šest tovornjakov s skupaj več kot 80 tonami nujne pomoči, kot so konzervirana in druga trajna živila ter otroška hrana, v skupni vrednosti 296.241 evrov.

Njihova območna združenja in prostovoljci so aktivno sodelovali pri zbiranju pomoči po celi Sloveniji in s pomočjo uprave za zaščito in reševanje v Ukrajino dostavili še več kot 250 ton namensko zbrane pomoči.

Sicer pa je RKS pomagal tudi beguncem iz Ukrajine, ki so se zatekli v Slovenijo. Redno pomoč v hrani je prejelo 4130 oseb, RKS pa je priskrbel tudi več kot 3000 SIM-kartic za ohranjanje stikov z družinskimi člani ter 5503 vrednostnih kartic za nakupe živil in najnujnejšega, v skupni vrednosti več kot 108.000 evrov.

Več kot 2500 osebam so nudili podporo pri iskanju skupne ali zasebne nastanitve. O možnostih podpore so informirali 4041 oseb in jih usmerili na pristojne institucije, 3054 osebam pa so zagotovili podporo v obliki spremstva ali informiranja o uradnih postopkih.

Kot so še navedli, je 1531 oseb prejelo individualna psihosocialna svetovanja, se udeležilo delavnic na teme o duševnem zdravju, skupin za samopomoč ali različnih kreativnih delavnic, 149 oseb se je udeležilo delavnic prve pomoči, 60 otrok pa programov letovanja.

Pri aktivnostih nabiranja in izvedbe pomoči sodelovalo 4250 prostovoljcev, redno podporo pa je nudilo 125 zaposlenih in 900 prostovoljcev, ki so opravili 22.300 prostovoljskih ur, so še sporočili z RKS.