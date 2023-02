Švedski premier Ulf Kristersson je na novinarski konferenci ob obletnici ruske invazije na Ukrajino danes v Stockholmu oznanil odločitev švedske vlade, da bodo Ukrajini podarili tanke leopard 2 ter sistema protizračne obrambe IRIS-T in HAWK, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obrambni minister Pal Jonson je pojasnil, da bodo v Ukrajino poslali okoli deset tankov leopard 2A5. Ker gre za podoben model, kot ga uporablja Nemčija, bi lahko tanke Kijevu poslali ob usklajevanju z Nemčijo, je dodal.

Tudi Finska je v četrtek napovedala, da bo Ukrajini podarila tri tanke leopard 2.

Predsedniki vlad Švedske, Danske, Norveške, Finske in Islandije so medtem v skupni izjavi ob prvi obletnici ruske invazije zagotovili, da bodo Ukrajino »še naprej dosledno - in dokler bo potrebno - podpirali s politično, vojaško, humanitarno in gospodarsko pomočjo«, kot tudi njena evroatlantska prizadevanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.