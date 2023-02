Za 20-letno Westvold Hansen je to drugi naslov svetovne prvakinje. Zlata je bila že pred dvema letoma na SP v Oberstdorfu.

Nemka Nathalie Armbruster je osvojila drugo mesto, druga je bila tudi po skoku. Na tretjem mestu je tekmo končala Japonka Haruka Kasai, ki je bila na poti do brona tretja tudi po skoku.

Volavšek je za osem mest izboljšala svojo prejšnjo uvrstitev na SP, pred dvema letoma je bila 20.

Na današnji tekmi sta nastopili še dve Slovenki. Silva Verbič, ki je bila 23. po skoku, je po tekaškem delu tekmo končala na 26. mestu. Šele 15-letna Teja Pavec, ki je bila po skoku 18., pa je tekmovanje končala na 29. mestu.

V slovenskem taboru so največ pričakovali od Eme Volavšek. Po 91 metrov dolgem skoku je imela sedmo izhodišče z 52 sekundami zaostanka za vodilno, kar ji je odpiralo možnosti za napredovanje v tekaškem delu.

»Po skoku sem bila zelo vesela. Bila sem kar precej živčna, a mi je uspelo narediti dober skok. Izhodišče je zelo dobro, imam jih kar blizu, tako da se bom potrudila. Pritisk je, mogoče pa mi bo pomagalo tudi to, da so domači navijači. Jih je kar nekaj in se jih tudi sliši do vrha skakalnice,« je bila po prvem delu naloge dobre volje najboljša domača kombinatorka.

A tekaški del se nato ni izšel po njenih željah. Izgubljala je že kmalu po startu, na prvem vmesnem merjenju je bila osma, do polovice preizkušnje zdrsnila na deseto mesto, na koncu pa po drugem krogu v smučini končala kot 12.

»Že od starta ni bilo najbolje, nisem si mislila, da bom toliko mest izgubila. Ponavadi v teku napredujem, ampak ni šlo. Načrt je bil začeti bolj umirjeno, ker je težka proga, a tudi potem nisem prav veliko dodala. Težko je bilo že od prvega klanca,« je dejala Volavšek.

»S skokom sem res zadovoljna, tek je bil, kakršen je bil, sem pa vsaj pridobila nekaj mest v primerjavi s prejšnjim SP,« je še dodala Volavšek.

Z razpletom nazadnje ni bil najbolj zadovoljen niti trener Goran Janus. »Kar se tiče skakalnega dela, je bilo važno, da ostane zraven, da se lahko bori za najvišja mesta. V teku pa je žal ni bilo, škoda, verjamem, da je dala od sebe maksimum. Enostavno se je že na pogled videlo, da to ni to.«

Volavšek ima sicer zdravstvene težave s hrbtom zaradi počenega vretenca. Zato je tudi izgubila veliko treninga, veliko časa je preživela pri fizioterapevtih. Janus je bil zelo zadovoljen z njenim današnjim skokom, je pa napovedal, da se bo morala po SP Volavšek resno lotiti zdravljenja poškodbe.

»Z desetim mestom bi bil zadovoljen, z 12. pa ... Konec koncev soliden rezultat, želje vseh nas pa so bile precej večje. Za ostali tekmovalki pa moramo vedeti, da Teja ni nastopila niti še v celinskem pokalu, kaj šele svetovnem, zanjo je bila to predvsem zanimiva izkušnja. Od Silve sem več pričakoval v skakalnem delu, se je pa na progi borila,« je o nastopu vseh treh svojih tekmovalk še dodal Janus.