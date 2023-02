Muzej

Saj veste, kaj je rekel Cezar? »Et tu, Rosvita!?« No, ni rekel Rosvita, ampak Brutus. A pustimo zdaj te nebistvene podrobnosti. Torej: v okviru vsesplošnega neusmiljenega spopada za obrambo simbola našega NOB 2, muzeja osamosvojitve, je cenjena kolegica Rosvita Pesek na nekem družbenem omrežju zapisala naslednje: »Zakaj si ta skoraj enotna volja vseh Slovenk in Slovencev ne zasluži svojega 'spomenika', svojega Muzeja osamosvojitve Republike Slovenije?« Pa dobro, kolegica, a po vašem v tej državi živijo samo Slovenke in Slovenci? Ste ena od tistih, ki so prepričani, da so za napredek Slovenije in vse njene uspehe, tudi osamosvojitev, zaslužni zgolj Slovenke in Slovenci, za neuspehe pa prišleki, in zato slednjih ni treba omeniti niti kot čefurke in čefurje, če že ne kot državljanke in državljane?