Marit Bjørgen, Norveška

Norveška zvezdnica, ki je tekmovala na svetovnih nordijskih prvenstvih med letoma 2003 (Val di Fiemme, Italija) in 2017 (Lahti, Finska), je v tem času zbrala skoraj neverjetnih 26 medalj, od tega kar 18 zlatih, pet srebrnih in tri bronaste. Bjørgnova je bila enako uspešna oziroma najuspešnejša na prvenstvih leta 2011 (Oslo, Norveška) in leta 2013 (Val di Fiemme, Italija), obakrat je osvojila po štiri zlate medalje in eno srebrno. Na svojem zadnjem nastopu pred šestimi leti, v finskem Lahtiju, pa je osvojila štiri zlate medalje. Leta 1980 rojena smučarska tekačica iz Trondheima je pobirala medalje praktično v vseh disciplinah in razdaljah svojega športa: na 10 kilometrov, na zasledovalnih tekmah, na 30-kilometrskih razdaljah, v sprintu in v štafeti 4 × 5 kilometrov. A njene zmage na svetovnih prvenstvih niso bile naključne, konec koncev je štirikrat osvojila tudi skupni seštevek svetovnega pokala, ima pa še osem zlatih medalj s petih olimpijskih iger. Mimogrede, Marit Bjørgen se je vso kariero borila z astmo in je bila prva, ki jo je blažila z zdravilom symbicort, katerega uporabo so konkurentke glasno kritizirale.