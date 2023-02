Rečemo lahko, da imamo razne balkanizme v novejšem času še večkrat na tapeti, kot smo jih imeli v času življenja v nekdanji skupni Jugoslaviji. Naši predniki so se z njimi srečevali že v času prve Jugoslavije. Kraljevine. Za balkanizem so označevali obnašanje beograjske oblasti že kmalu po – pred tem tako težko pričakovani – združitvi južnoslovanskih narodov v eno državo, k čemur je s koncem prve svetovne vojne prispeval razpad Avstro-Ogrske. Slovenci in Hrvati so bili namreč zelo občutljivi glede poskusov centralizacije vladavine. Enega večjih povodov za uporabo tega pojma so povzročile tudi parlamentarne volitve 8. februarja 1925, ko so tedanji pripadniki in najeti podporniki najmočnejše Narodne radikalne stranke marsikje z brezobzirnim nasiljem terorizirali volilce, da si ne bi upali svojega glasu nameniti komu drugemu kot njim.

Balkanizem proti jugoslovanstvu

Centralisti, ki so pri nas zastopani v demokratih in samostojnih, pravijo, da vlada današnja vlada na podlagi popolne enakopravnosti treh narodov: Srbov, Hrvatov in Slovencev in da stremi za tem, da se ustvari iz teh treh plemen en močen in enoten narod in da v naši državi sploh ni ne srbskega, ne hrvaškega, ne slovenskega vprašanja temveč samo vprašanja enotnega jugoslovanskega naroda. Tako govorijo demokrati pri nas doma, doli v beograjskih družbah pa samo s to spremembo, da jugoslovanstvo zamenjavajo s srbstvom. Beograjska politika ni jugoslovanska temveč srbska, ker politični veljaki že od nekdaj živijo v mislih ustvarit Veliko Srbijo, hrvatski in slovenski živelj pa podvreči srbskemu. Od teh namenov niso popustili in odkar je konec svetovne vojne skušajo z vsemi sredstvi in z vso močjo, da jih izvedejo. Balkanizem in balkanske navade nam niso bile poznane, zato ni bilo težko vožesrbskim politikom, zvabiti z obljubami in lepimi besedami v letu 1918 in 1919 dokaj slovenskih in hrvatskih politikov današnje opozicije na svojo stran in do sodelovanja v vladi. Slovenci in Hrvati so videli tedaj v vsem političnem delovanju samo narodnostno smer in niso niti prišli na misel, da bi jih srbijanski politiki hoteli in mogli na tak način izkoristiti. (…)

Slovenski gospodar, 20. oktobra 1921

»Učenec grofa Tisze.«

Pred sejo glavnega odbora demokratske stranke je sprejel šef opozicionalnega bloka, g. Ljuba Davidović, dopisnika »Zagreber Tagblatta« in mu podal sledečo izjavo:

»Štirideset let,« je dejal g. Davidović, »že stojim v političnem življenju. Tekom vse te dobe niso bile nikdar, niti v predvojni Srbiji, niti po vojni, izvedene volitve na tak način. Pred vojno ni Srbija, katero se je včasih po krivici nazivalo balkansko državo, poznala takih metod, katere je prinesel v našo deželo Pribičević.

Ni bilo preje pri nas poznano niti pretepanje meščanov, niti razpuščanje shodov, niti aretacije zastopnikov posameznih list in niti preprečitev stotinam volilcev dostopa na volišča. Vse te metode, ki so se uporabljale za časa Tisze in ki so se sedaj uporabljale pod njegovim učencem, so bile preje pri nas nepoznane! S takimi metodami doseženi rezultati ne bi zadovoljili nobene vlade poštenih mož. (…)«

Narodni dnevnik, 13. februarja 1925

Balkanizem

Kaj je to: balkanizem? Pod balkanizmom razumemo tisti način vladanja, v katerem je moč prva in glavna postava. Kdor ima moč, ta sme vse; sme kršiti postavo, sme tratiti državno premoženje, sme državljana, ki mu ne bo ploskal, pobiti na tla in ga kaznovati brez ozira na postavo. Na ta način so vladali svoj čas Turki na Balkanu nad usužnjenim bolgarskim in srbskim ljudstvom.

Ta način hočejo v naši državi uvesti Pribičevićevi in Žerjavovi pristaši ter radikali. To pa zato, ker hočejo s silo vzdržati centralizem, katerega danes najodločneje odklanja ne samo Slovenija in Hrvatska, temveč tudi že velik del srbskega naroda.

Kakšen je ta balkanizem v dejanju, nam kaže pismo, ki ga je pisal vodja srbske demokratske stranke Ljuba Davidović Pašiću. To pismo so prinesli vsi belgrajski in zagrebški listi razen Pribičevićevih in Žerjavovih: dokaz, da jih peče vest. K lažjemu umevanju tega pisma pripominjamo, da je v okraju Bregalnica v Srbiji kljub strašnemu nasilju bil izvoljen Davidovićev pristaš. Radikali hočejo volitve razveljaviti in razpisati nove.

V pismu najprej pripoveduje Davidović o nasiljih, ki jih izvršujejo radikalni uradniki nad ljudmi. (…) Odgovorni ste tudi Vi, g. Pašić! Da ne bi po svoji stari navadi zopet rekli, da niste vedeli, Vas o tem obveščamo. V naši državi se ne sme ubijati brez odgovornosti. (…) – Ljuba Davidović, narodni poslanec.

En drug zgled takega balkanizma, ki ga žerjavovci in radikali skušajo uvesti pri nas, navaja novosadski »Deutsches Volksblatt« (glej »Slovenec« št. 44). Za volitve so dobili uradniki sledeče uradno pismeno navodilo:

»Vse časopise je treba brezobzirno zadržati in preprečiti njihovo razširjevanje med ljudi. Vse volivce morajo podrejeni organi prignati na volišča z dostavkom, da želi to sam veliki župan. Spisek političnih nasprotnikov mora vsak imeti pri sebi. K nasprotnikom je treba poslati četnike na dom, da jim najodločnejše prepovedo udeležiti se volitev. Lastnim pristašem je treba dati v roko košček papirja –šestinko pole – z vsemi potrebnimi navodili. Tako jih bomo spoznali, da bodo lažje in prej glasovali. Ljudi, ki ne bodo imeli listka, je treba z volišč odstraniti. Ta posel naj opravijo najzanesljivejši ljudje na tajen način. Take ljudi je treba zvabiti na samotne prostore in jih posamezno odstraniti, da njihovi somišljeniki ne izvedo, kaj se jim je pripetilo. Agitatorjem naj župani takoj izplačajo dnevnico proti pobotnici.«

Ljudje božji, ali čutite, zakaj je boj proti centralizmu za nas in za državo naravnost življenskega pomena? Veliko premišljujte!

Novi domoljub, 25. februarja 1925

