Preveč enakosti škodi​

Koalicija je sklenila, da bo povečala tako najnižje kot najvišje plače v javnem sektorju. Potem ko so se minimalne plače pred meseci zvišale v povprečju za sto evrov (kar so menedžerji sprejeli s kritikami), je prišel čas tudi za njihove plače, ki bodo po novem za dva tisočaka višje (kar so menedžerji sprejeli z odobravanjem). Na ministrstvu za javno upravo so sporočili, da je bilo ob vzpostavitvi plačnega sistema leta 2008 to razmerje ena proti 10,5, danes pa je le še ena proti 4,7.