#intervju Jaka Sodnik,​ strokovnjak za področje interakcije človek-stroj​: Kaj pomaga porsche s 400 konji, če vozi kot clio?​

Sedem za neznan volan. Preverim pedale, se prepričam, da je menjalnik avtomatski, in pazljivo speljem. Je sončen dan. Po nekaj minutah zgledne vožnje me nekaj prešine. Sunkovito obrnem volan v desno in zapeljem na pločnik. Vest mi ne pusti, da bi zapeljal naravnost v množico, zato trčim v cestno razsvetljavo. Med manevrom me sedež močno pretresa, a mi ni nič. Poškodovan ni niti nihče drug. Prav tako ni nastala nobena gmotna škoda. Pogledam mimo zaslonov simulatorja vožnje avtomobila. Ob meni v četrtem nadstropju Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani stoji profesor dr. Jaka Sodnik, ki je strokovnjak za področje interakcije človek-stroj.