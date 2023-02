Ornitologija: Vse, kar leti po zraku, je sovražnik

Prihajajo časi vrnitve že davno izumrlih vrst. Začelo se je s pozabljenimi suhozemskimi mastodonti, ki so bili odpisani in pozabljeni. Prilezli so iz podzemnih skrivališč in se izkazali kot okretni prebivalci modernosti. Med kreacionizmom in Darwinovim razvojem vrst nastaja nov razvoj, ki sicer sili v prihodnost, vendar je trdno zasidran v preteklosti. Zdaj letijo že po zraku. Nebo je polno ptic, ki jih že dolgo ni nihče videl.