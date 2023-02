Kijev-Varšava-Moskva-Peking

Koreografija prve obletnice vojne v Ukrajini je zares veličastna. Mogočno ozadje predstavljajo ruske priprave na spomladansko ofenzivo, z brezumno krvavimi spopadi vzdolž vzhodne fronte in množičnimi zračnimi napadi na ukrajinska mesta in infrastrukturo. V ospredju tega dima, ognja in krvi poteka niz predstav za javnost, v katerih glavni protagonisti Putin, Zelenski, Biden in Xi nastopajo v Kijevu, Varšavi, Moskvi in Pekingu, obtožujejo drugi druge, kdo je kriv za vojno, kdo jo je začel, kdo izzval, kdo jo podpira, kdo razpihuje in kdo miri.