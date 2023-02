Boris Dežulović: Bing Bang

Davno pred bingom in chatGPT, o katerih te dni govori ves svet, so si vsevedno umetno inteligenco, ki analizira na milijone terabajtov informacij in ponuja odgovore na vsa vprašanja, izmislili, verjemite ali ne, v Bosni in Hercegovini. Že pred petnajstimi leti sem v Sarajevu slišal šalo, v kateri so takšen računalnik z vso pametjo sveta testirali – seveda – Američan, Rus in Bosanec Mujo.