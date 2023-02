Poiskal je somišljenike, arhitekte, gradbenike, parcelo in na Dunaju v Severnoželezniški četrti postavil dva stanovanjska bloka, ki se že na pogled razlikujeta od vseh preostalih. Gradili so s trajnostnimi materiali, fasada je obložena z lesom, okoli zgradb so visoke grede, zelenjavni vrt, sadovnjak, zelenica in otroško igrišče. V obeh blokih živi okoli 100 ljudi, 70 odraslih in 30 otrok, vsem pa je skupno prizadevanje, da bi zmanjšali svoj ogljični odtis in omejili potrošnjo.

Obe stanovanjski enoti sta zasnovani tako, da imata četrtino površine namenjene skupnim prostorom. Stanovanja so sicer zelo majhna, zato pa se obroki pripravljajo v veliki skupni kuhinji, otroci se igrajo v skupni igralnici, perilo se pere v skupni pralnici, na voljo sta velika skupna knjižnica in prostor za druženje, orodje vsak najde v skupni delavnici. V garaži stoji osem avtomobilov, ki si jih stanovalci delijo po principu car-sharinga, vsak od stanovalcev pa ima v njej lasten prostor, na katerem lahko varno shrani svoje kolo. Skupna je vsaj deloma tudi nabava živil, ki jih v večjih količinah kupujejo pri kmetih v okolici Dunaja in jih potem razdelijo med stanovalce. V Evropi obstaja približno 500 podobnih skupnosti, študija ene od njih pa je pokazala, da je njihov ogljični odtis kar za tretjino manjši od povprečnega.